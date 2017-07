Da Redação

Neste mês, os assistentes sociais de Formiga e cidades circunvizinhas darão um grande passo no que diz respeito ao fortalecimento da categoria. No dia 12, os profissionais realizarão uma reunião para a criação do Núcleo de Assistentes Sociais (NAS) de Formiga e Região.

De acordo com o assistente social da Secretaria de Saúde, Warles Rodrigues Almeida, o NAS tem como objetivo central a valorização da profissão mediante o fortalecimento do projeto ético-político do serviço social.

A reunião ocorrerá no Unifor-MG, às 17h30 da próxima quarta-feira (12). O encontro contará com a participação do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-MG)e do responsável pela Comissão de Apoio a Grupos Organizados (Comago), Maicom Marques de Paula. Ele que conduzirá os trabalhos para a formação do núcleo.

Além dos profissionais de Formiga, irão fazer parte do NAS assistentes sociais de Arcos, Itapecerica, Piumhi, Campo Belo, Candeias, Pedra do Indaiá, Córrego Fundo, Pimenta e Camacho.

O que é o NAS?

Os Núcleos de Assistentes Sociais são espaços de articulação e organização dos profissionais que cumprem o papel de interiorização e descentralização política do Cress-MG. Os núcleos são os principais parceiros nas ações promovidas pelo conselho para implementação das deliberações do Conjunto Conselho Federal e Conselho Regional de Serviço Social.

Quais são as principais funções do NAS?

Os NAS cumprem o papel de colaborar e manter a interlocução com as ações do Cress-MG, visando defender a qualidade dos serviços profissionais prestados à sociedade e a troca e circulação das informações.

Os principais objetivos são: constituir espaços de discussão para defender e valorizar o Serviço Social; fortalecer a categoria e contribuir na instrumentalização dos profissionais para o exercício da profissão; divulgar e zelar pelo cumprimento do Código de Ética Profissional e da Lei 8.662/1993, que regulamenta a profissão; e promover debates sobre assuntos ligados ao Serviço Social e de interesse da categoria.