O Núcleo Espírita Irmão José lançou, no dia 10 deste mês, o seu primeiro CD de músicas autorais. Gravadas pelo Coral Infantil da entidade, as músicas trazem temas cotidianos, sob a ótica espírita. O lançamento marcou o aniversário de 28 anos da instituição.

O CD “Coralzinho do Núcleo Espírita Irmão José” traz oito músicas, compostas pelo músico Adriano Mendonça Cardoso. Dessas, uma foi feita em uma oficina de música do 4º Encontro de Mocidades Espíritas em Formiga (EMEF). Segundo Adriano, as composições foram criadas por inspiração e todo o recurso das vendas do disco será revertido para a manutenção das atividades assistenciais do Núcleo.

As gravações foram feitas durante alguns anos e finalizada em 2018, quando o CD foi concluído. O estúdio responsável pela gravação e arranjos é o Estúdio Artigo 28, de Formiga.

“Primeiro, veio o coral infantil. A primeira apresentação do grupo foi na instituição, em comemoração ao Dia dos Pais, em 2011. Depois, a cada data comemorativa, o grupo se apresentava, as crianças se envolviam mais na atividade e as músicas autorais eram produzidas. O Coralzinho, nome que surgiu pela forma carinhosa de chamar o grupo de crianças, já se apresentou em eventos na cidade de Formiga, Arcos e Candeias”, comentou Adriano, que observou: “Acreditamos que seja o primeiro disco de um coral infantil espírita de Formiga, e talvez da região”.