Mais de 207 mil veículos utilizaram o Sistema MG-050/BR-265/BR-491 durante o feriado prolongado de Corpus Christi, entre a última quarta-feira (14) e domingo (18). A AB Nascentes das Gerais, responsável pela administração e operação da via, não registrou acidentes com vítima fatal nesse feriado.

Na comparação com o feriado do ano passado, o número de acidentes em 2017 apresentou redução de 4%, diminuindo de 19 para 15.

A concessionária contabilizou, ainda,mais de 500 atendimentos a usuários no Sistema. As viaturas de inspeção efetuaram 430 auxílios a motoristas que necessitaram de algum apoio durante a viagem. Os guinchos da concessionária, por sua vez, realizaram a remoção de 112 veículos que apresentaram algum tipo de problema ao longo do Sistema MG-050.