Redação Últimas Notícias

O número de acidentes nas estradas que cortam a região durante o feriado prolongado da Semana Santa triplicou em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Estadual de Formiga (PRE), divulgado na tarde desta terça-feira (3), neste ano foram registrados sete acidentes com uma vítima fatal e 12 feridas, contra dois acidentes no ano passado com apenas um ferido.

Ainda de acordo com a PRE, as causas dos acidentes foram a combinação do uso de bebida alcoólica e direção, seguida pela falta de atenção. O acidente mais grave, que deixou uma vítima fatal, uma em estado grave e outra com ferimentos leves, ocorreu no domingo de Páscoa (1°), no km 480, da rodovia BR-354, em Arcos.

Outro acidente causado pelo uso de bebida alcóolica também foi registrado no domingo, na BR-354, em Arcos. O acidente ocorreu no km 475 e segundo a PRE os condutores dos dois veículos envolvidos estavam embriagados. Quatro pessoas se feriram levemente.

À Polícia, os condutores dos dois veículos confessaram que ingeriram bebidas alcóolicas em uma festa realizada em Arcos. Eles foram presos em flagrante, autuados em R$2.934,70 cada, perderam sete pontos na Carteira de Habilitação, tiveram o documento recolhido e responderão criminalmente na Justiça. Além disto, cada um pagou uma fiança de R$2 mil.

Outros dois acidentes também foram registrados no domingo: uma colisão entre dois veículos deixou uma vítima grave, no km 7 da LMG-827 em Bambuí. Já no km 235 da MG-050, em Pimenta, um veículo saiu da pista. Ninguém se feriu.

Os outros três acidentes foram registrados na sexta-feira (30): um veículo capotou no km 492 da BR-354 em Formiga. Não houve vítima fatal. Na rodovia MG-050, uma colisão traseira entre dois veículos e um caminhão foi registrada no km 197 em Formiga. Também não houve vítimas. Já no km 209, em Córrego Fundo uma colisão entre dois veículos deixou três vítimas leves.

Fiscalização

Ao todo, 594 pessoas e 472 veículos foram fiscalizados pela PRE durante os quatro dias de operação. As fiscalizações resultaram em 86 autuações. Quinze pessoas inabilitadas foram flagradas conduzindo veículos, sete veículos foram removidos e 52 retidos para regularização. Ainda foram confeccionados 15 Registros de Ocorrências (antigo Boletim de Ocorrências) e uma pessoa foi presa com uma bucha de maconha na BR-354.

De acordo com a Polícia Rodoviária não houve registro de roubo de veículos nem assalto nas praças de pedágios. A PRE distribuiu 472 panfletos com dicas de segurança no trânsito.

A operação foi realizada de 7h de quinta-feira (29) a 23h59 do domingo de Páscoa. A Polícia Rodoviária de Formiga é responsável por mais de 400 quilômetros de rodovias, entre elas estão a rodovia federal BR-354, e as rodovias estaduais MG-050, MG-164, MG-170, MG-439, LMG-830, LMG-827 e a rodovia de ligação LMG-893 que dá acesso ao balneário de Furnas.

Todo o trecho da PRE de Formiga abrange 11 municípios da região: Formiga, Pimenta, Pains, Córrego Fundo, Arcos, Iguatama, Bambui, Medeiros, Pedra do Indaiá, Itapecerica e Camacho.