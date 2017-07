O número de beneficiários de planos de saúde caiu 0,6% no primeiro semestre, com o rompimento de 271,2 mil vínculos, de acordo com o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), na comparação com o dado de dezembro de 2016. Em 12 meses, a retração foi de 1,7%, com 834,6 mil vínculos rompidos em planos médico-hospitalares.

Situação oposta ocorre com planos exclusivamente odontológicos, que no primeiro semestre contou com 850,1 mil novos vínculos, 3,9% acima do fechamento de dezembro. Nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 7,5%, com 1,6 milhão de novos beneficiários. No total, são 22,7 milhões de beneficiários, menos da metade do total de vínculos médico-hospitalares (47,4 milhões).

“As famílias têm mais facilidade de acessar esse serviço, mesmo com a redução da renda média; enquanto as empresas, mesmo em um momento de crise econômica, enxergam nos planos exclusivamente odontológicos um benefício com custo mais acessível para oferecer aos seus colaboradores”, diz o presidente do IESS, Luiz Augusto Carneiro, por meio de nota.