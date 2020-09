Redação Últimas Notícias

Se no país o número de candidaturas para vereador bateu recorde de aumento em 2020, com 517 mil pedidos registrados, em Formiga, a quantidade de pessoas que pretende disputar uma das 10 cadeiras no Legislativo local diminuiu.

A queda foi mínima, de apenas 2,325%. Em números concretos, em 2016 eram 129 postulantes ao cargo. Agora, em 2020 são 126. Mas vale lembrar que todos os registros precisam ser julgados pela Justiça Eleitoral. Apenas ao fim da emissão de parecer se fechará o número de candidatos, uma vez que, em caso de irregularidades, os registros são negados.

Atualmente, o valor bruto do subsídio de vereador em Formiga está em R$ 6.491,28.