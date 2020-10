O número de candidatos registrados como brasileiros naturalizados ou estrangeiros com cidadania brasileira aumentou nas eleições deste ano em comparação com o último pleito municipal, de 2016, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Há quatro anos, 1.530 pessoas se registraram como estrangeiros, brasileiros naturalizados ou portugueses com igualdade de direitos. Já em 2020, o número subiu para 2.693, uma alta de 76%.

A maior parte dos candidatos (93%) tenta uma vaga para vereador, mas há 94 candidatos registrados como brasileiros naturalizados ou portugueses concorrendo para a vaga de prefeito, bem como 85 candidatos a vice-prefeito.

Do total de candidatos, porém, apenas 219 identificaram seus países de origem, que variam bastante. Há portugueses, argentinos, paraguaios, alemães, chineses e americanos competindo por um cargo político nestas eleições. Também há nigerianos, cubanos, sírios e japoneses entre os candidatos.