A Secretaria Estadual de Sáude de Minas (SES-MG) confirmou mais 20 novo casos de coronavírus, em apenas um dia, e o número de pessoas com a doença passou de 133 na quarta (25) para 153 nesta quinta-feira (26). O número de casos suspeitos também subiu de 14.227 para 17.409, um aumento de 22% em apenas 24 horas. Belo Horizonte já tem 96 pessoas comprovadamente com a doença.



Segundo os dados atualizados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), outras 20 cidades mineiras têm registros da Covid-19. A pasta também informou que ainda não mortes confirmadas pela doença.



No Estado, a maior incidência ocorre entre a população masculina. Dos 153 infectados com o coronavírus, 90 são homens e 63 são mulheres. A faixa etária mais atingida é a entre de 20 a 59 anos, com 128 doentes. Apenas 24 idosos entre os 60 e 79 anos contraíram a doença, e nenhuma pessoa entre 1 e 19 anos, ou acima dos 80, foi diagnosticada com a Covid-19, conforme os dados da Secretaria. No entanto, um bebê de menos 1 anos testou positivo.



Do dia 20 ao 21 de março, houve uma pequena queda nas notificações, quando os casos suspeitos período caíram de 2352 para 1066 naquele período. Mas logo depois, do dia 22 para o dia 23, houve um aumento brusco das notificações que chegaram à Secretaria de Saúde, passando de 1158 para 3414 casos suspeitos. A curva se mantém crescente. Veja, abaixo, o gráfico que indica o número diário de notificações sobre a doença:

Arte: Hoje em Dia