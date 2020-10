Redação Últimas Notícias

No mês de janeiro foi realizado o primeiro e único Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa) de 2020. O resultado de 6,8 para infestação predial apontava uma situação alarmante em Formiga. No mesmo período do ano passado, o resultado foi de 3,8.

De acordo com as estatísticas, o índice entre 0 e 0,9 aponta que o município enquadra-se em situação de baixo risco; de 1,0 a 3,9 é médio risco; e acima de 4,0 é considerado alto risco.

Até o início do mês de março deste ano, 558 casos suspeitos já haviam sido notificados no município. Um aumento de 377% em comparação com o mesmo período no ano passado, quando foram notificados 148 casos. Até então, 43 casos haviam sido confirmados; 12 a mais que no primeiro trimestre de 2019.

De lá pra cá, de acordo com o coordenador do Setor de Endemias, ligado à Secretaria de Saúde, André Paixão, a realização de novos levantamentos foi suspensa por causa da pandemia do novo coronavírus, mas os números de casos suspeitos e confirmados continuaram a crescer.

Até este mês de outubro, 2.304 casos suspeitos da doença foram notificados em Formiga e cerca de 11% deles (256) foram confirmados. De acordo com André Paixão, a grande diferença entre confirmações e notificações tem relação com o baixo número de exames realizados por pessoas com suspeita da doença. “Não é um problema que ocorre só em Formiga. Acontece no Brasil inteiro. Tem um tempo certo para que o exame seja feito. Ele deve ser colhido depois que a pessoa apresenta os sintomas, e como muitas vezes o doente já está melhor e já retomou para a rotina de trabalho, mesmo com a busca ativa feita pelos agentes de saúde e a orientação médica para que seja realizada a sorologia, ele se nega a realizar o exame comprobatório, mesmo sendo disponibilizado gratuitamente”, explicou o coordenador do setor de endemias. Com isso, o real número de casos pode ser bem maior que o registrado.

Ainda de acordo com André, atualmente a situação do município é considerada estável em relação à dengue. No último mês, segundo informações do boletim epidemiológico do Estado, foram notificados apenas quatro casos suspeitos em Formiga, o que aponta para baixa incidência da doença. “Mesmo com a pandemia, continuamos com ações de controle com algumas limitações. Estamos em fase de preparação da elaboração do Plano de Contingência para Enfrentamento das Arboviroses”.

Com a chegada da chuva e do calor intenso, as condições voltam a ser ideais para a proliferação do mosquito e ações de conscientização da população, com a limpeza regular de quintais e lajes pode ser determinante para evitar uma epidemia da doença.