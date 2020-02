Outras 95 cidades mineiras decretaram situação de emergência por causa das fortes chuvas que assolaram o Estado em janeiro.

Com a atualização, publicada no decreto do governador Romeu Zema desta sexta-feira (31), Minas soma 196 municípios nesta situação. Número corresponde a quase 23% do número total de cidades mineiras, que são 853.

A medida vale por 180 dias e possibilita ações mais céleres para a recuperação dos estragos e auxílio à população. Até essa quarta-feira (29), eram 101 municípios que haviam decretado situação de emergência por causa das chuvas.

De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil estadual, 53.581 pessoas já tiveram que deixar suas casas por causa dos temporais.