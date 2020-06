Matéria do Hoje em Dia

Efeito direto da pandemia, que tem gerado desemprego e queda de renda em todo o mundo, o número de inscritos como Microempreendedores Individuais (MEIs) cresceu 20% em Minas no acumulado de janeiro a maio, em relação ao mesmo período de 2019. Segundo o Sebrae, no último mês havia 1,152 milhão de mineiros registrados na modalidade, 11% do total no país.

Analista da entidade no Estado, Laurana Viana admite que a quantidade de MEIs poderia ser bem maior, não fosse a resistência de muita gente. “Há uma parcela grande de pessoas que simplesmente descarta a formalização”, diz ela.

Conforme o IBGE, apenas de janeiro a março deste ano – o que inclui o primeiro mês da pandemia –, 2,4 milhões de mineiros, ou 25% dos trabalhadores acima de 14 anos do Estado, disseram atuar por “conta própria”, sem registro. Além deles, pouco mais de 1,1 milhão definiram-se como “sem carteira”, constituindo igualmente potenciais candidatos ao MEI.