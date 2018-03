O número de linhas fixas apresentou uma redução de 2,75% nos últimos 12 meses. É o que mostra balanço divulgado hoje (2) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Na comparação entre janeiro de 2018 e o mesmo mês do ano passado houve uma perda de 1.150.579 linhas.

Atualmente, o país possui 40.691.498 linhas ativas, das quais 23.546.240 são de empresas concessionárias e 17.145.258 de empresas autorizadas a prestar o serviço.

Os números da Anatel, mostram que a redução no número de linhas, nos últimos 12 meses, foi mais acentuada para as concessionárias que registraram menos 1.096.098 de linhas. Uma redução de 4,45%, enquanto as empresas autorizadas apresentaram redução 0,32%, com menos 54.481.

Nos últimos 12 meses, no grupo das empresas autorizadas, o Amapá apresentou a maior redução, com menos 1.829 linhas fixas, uma redução de 15,74%, fechando janeiro com 9.788 linhas. Em seguida vem o Amazonas que terminou janeiro com 164.621 linhas e apresentou uma queda de 8,68%, com menos 15.643 linhas.

Rondônia apresentou o maior crescimento, com a adição de 2.506 linhas, um aumento de 15,96% e totalizando 18.205 linhas em janeiro de 2018. Em seguida vem Santa Catarina que fechou o mês com 749.330 linhas. As 45.293 linhas adicionais representam um crescimento de 6,43%.

Entre as concessionárias, no mês de janeiro em todos os estados houve cancelamentos de linhas em relação ao mesmo período do ano passado. Os estados que registraram as maiores quedas foram Paraíba, com redução de 10,5%, fechando janeiro de 2018 com 142.140 linhas, 16.677 linhas a menos do que no mesmo mês de 2017 e Pernambuco, que fechou o mês com 523.917, uma queda 10,37% e 60.636 linhas a menos em relação ao registrado em janeiro de 2017.