Subiu para 60 o número de mortos em Brumadinho, após o rompimento da barragem Mina do Feijão. Conforme balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, na manhã dessa segunda-feira (28), 292 pessoas continuam desaparecidas. Até o momento, 382 foram localizadas, sendo 192 resgatadas com vida. Há, ainda, 135 pessoas desabrigadas.

O coordenador da Defesa Civil em Minas, coronel Flávio Godinho, explicou que as Forças de Segurança do Estado estão unificando as listas oficiais e não oficiais para cruzar os dados. Segundo o militar, a publicação do documento acontece ainda nesta segunda-feira.

“Uma unificação das listas está sendo feita, tanto com os dados passados pela Vale quanto da Estação do Conhecimento, onde as famílias propiciam novos nomes não apresentados pela Vale, bem como a lista que está na Polícia Civil”, explicou.

A demora em construir uma lista unificada, conforme o coronel, se deve ao grande número de pontos de captação de informações, muitos deles não oficiais. “Isso traz duplicidade de listas e desconforto para a família, ou seja, tem lista não oficial informando a família que aquele ente está localizado, mas não está, ou que está desaparecido, quando foi localizado”, diz Godinho.