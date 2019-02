O número de ocorrências envolvendo o tráfico de drogas cresceu 14% entre 2017 e 2018 na região Centro-Oeste de Minas Gerais, segundo a Polícia Militar. Em todo o ano de 2017, foram registradas 1.869 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas na região. Já em 2018, o número aumentou para 2.131.

Nessa quinta-feira (21), a Polícia Civil em Divinópolis incinerou meia tonelada de maconha, crack e cocaína. Segundo a polícia, o material é resultado de apreensões feitas em todo o ano de 2018 e o início de 2019.

Maior município da região, Divinópolis foi a cidade que mais registrou ocorrências desta natureza. Em 2018, foram lavrados 441 Registros de Eventos de Defesa Social (REDs) na cidade.

O número é 17% maior do que o registrado em 2017, quando a cidade teve 376 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.

Para o delegado regional Leonardo Pio, reduzir o tráfico é importante para combater outros crimes, como homicídio, furtos e roubos. Além disso, a conclusão dos inquéritos ficou mais ágil após a instalação do Laboratório Toxicológico, que atende a 50 municípios da região, segundo ele.

“O tráfico de drogas, hoje, é apontado pelas agências de segurança, com dados reais, como o estopim para inúmeros outros ilícitos, em especial homicídios, furtos e roubos. Na medida em que as forças de segurança intensificam as ações, as disputas pelas lideranças dessas organizações acabam, normalmente, se intensificando”, contou.

Prevenção

De acordo com a PM, o número de ocorrências envolvendo drogas em um todo cresceu 7,79% em 2018. O número passou de 667 ocorrências em 2017 para 719 em 2018.

Por isso, segundo o tenente Wendel Teixeira dos Santos Inácio, a PM tem investido em ações preventivas, como a instalação de cinco bases de segurança comunitária e o monitoramento de pontos onde exista disputa pelo tráfico de drogas.

“A Polícia Militar faz um levantamento das informações, mantém essas quadrilhas monitoradas para poder prevenir homicídios e outros tipos de violência, mesmo contra essas pessoas envolvidas nestes tipos de crimes”, contou.

IMPRIMIR