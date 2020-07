Pedido de Compra Data: 27/11/00

O novo coronavírus já contaminou 299 profissionais da saúde da rede pública da capital. O número é quase 125% maior que o registrado há três semanas: até 3 de julho, 133 pessoas tinham testado positivo para a doença. No domingo (26), a metrópole registrou a primeira morte de trabalhador do SUS-BH em decorrência de Covid-19. Foi um técnico de enfermagem que atuava na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Barreiro.

O óbito levou representantes das categorias a organizarem, para hoje, um protesto no local. Melhoria na estrutura para atendimento aos pacientes e o pleno funcionamento do Hospital de Campanha, instalado no Expominas, Oeste da cidade, são reivindicações.

Presidente do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos (Sindibel), Israel Arimar acredita que a falta de estrutura dos postos de saúde e das UPAs pode justificar o alto índice de contaminação. Vale lembrar que, dos trabalhadores infectados, 269 estão lotados nesses locais, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), conforme dados divulgados pela prefeitura.