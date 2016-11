O controle eletrônico de velocidade nas rodovias mineiras será ampliado para mais 13 novos pontos a partir desta terça-feira (22). No total, as rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER/MG) passarão a contar com 74 radares fixos operando em modo definitivo.

Os novos radares já estão funcionando em caráter educativo desde o último dia 15 de novembro, alertando os motoristas para a necessidade do respeito aos limites de velocidade.

Em Lagoa Santa, no quilômetro 2,6 da LMG-800, um equipamento foi instalado no sentido BH – Aeroporto de Confins; na MG-010, são dois equipamentos nos quilômetros 26,9 e 29, sentido Aeroporto de Confins – BH, próximo a Vespasiano; na MG-338, em Barbacena, um radar foi instalado no quilômetro 13,6; na BR-267, em Poços de Caldas, quatro equipamentos foram fixados nos quilômetros 527,2, 527,7, 527,6, 528,4; na MG-262 são dois radares nos quilômetros 11,5 e 11,9, em Ponte Nova, e outros três em Acaiaca, nos quilômetros 30, 38,1 e 38,7.

A partir desta terça-feira, serão autuados os veículos que excederem a velocidade máxima permitida, dependendo do trecho em que estão instalados, que varia a partir de 40 km/h, em Barbacena, até 110 km/h na LMG-800, em Lagoa Santa, e MG-010, em Vespasiano.