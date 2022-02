O número de usuários que tiveram os perfis do Instagram invadidos em janeiro deste ano em Minas Gerais é quase quatro vezes maior que a média do segundo semestre de 2021. Apenas no primeiro mês de 2022, 388 ocorrências de acessos indevidos seguidos de golpes para obtenção de valores foram registrados no Estado.

Segundo dados divulgados nesta terça-feira (8) pela Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), nos últimos seis meses do ano passado, foram, em média, 104 por mês.

“Este é um dos golpes cibernéticos de maior incidência neste início de ano”, disse o coordenador da Coeciber, o promotor de Justiça Mauro Ellovitch.

O cenário, que vem chamando a atenção devido ao aumento de registros, reforça o alerta no Dia da Internet Segura, marcado nesta terça. Ainda de acordo com o MPMG, há relatos de vítimas que recebem até mesmo ameaças e chantagens dos criminosos.