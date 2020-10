Redação Últimas Notícias

No sábado passado (17), foi realizado o “Dia D” de vacinação contra a Poliomielite.

Todas as unidades do Programa Saúde da Família (PSF) de Formiga ficaram abertas durante todo o dia para que crianças com idade entre 0 e 5 anos pudessem se imunizar contra a poliomielite.

Trata-se de uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia. Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos.