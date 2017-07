A nutricionista do Banco Municipal de Alimentos Maria Athanásia de Freitas, Karen Oliveira, participou nos dias 29 e 30 de junho da 1ª Oficina Regional do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan-Sudeste), realizada em São Paulo. Na oportunidade, gestores públicos e representantes da sociedade civil organizada discutiram ações para a consolidação do órgão.

“Durante a oficina, foram compartilhadas experiências de mobilização social e debatido o fortalecimento das agendas intersetoriais, como a promoção da alimentação saudável, as estratégias locais para redução da insegurança alimentar e o fortalecimento da agricultura familiar”, explicou Karen.

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional coordena ações públicas em segurança alimentar e nutricional e articula a integração entre os entes federados e a sociedade civil, para garantir à população o direito à alimentação adequada.

Em Formiga, a Prefeitura, juntamente ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Comsea), está formulando um projeto lei para aderir ao Sisan, tendo o objetivo de finalizar os processos de adesão ainda este ano.