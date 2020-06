Enquanto uma nuvem de gafanhotos se aproxima do sul do Brasil e deixou um rastro de plantações destruídas pelo Paraguai e Argentina, a praga está há meses assolando parte da África, do Oriente Médio e Sudeste Asiático, regiões já vulneráveis.

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a nuvem de gafanhotos deste ano é a pior na região do Chifre Africano em 25 anos e a pior no Quênia em 70 anos. A área, que já é bastante vulnerável, pode sofrer ainda mais com a falta de alimentos, aumento nos preços e outros impactos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Os gafanhotos estão se locomovendo entre a Índia, Paquistão e o Irã, além de passarem pelo Sudão, Sudão do Sul e Etiópia, que, segundo a patrulha de gafanhotos da organização, estão em alerta máximo pelas próximas 4 semanas, quando os insetos podem causar maiores danos às plantações. A ONU recomenda que as autoridades locais se preparem.

Na Índia, as populações do inseto chegaram em maio e se alastraram por diversas regiões do país, um feito que não acontece desde 1961.