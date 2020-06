Uma nuvem de gafanhotos está se descolocando pela América do Sul e tirando o sono de agricultores, devido a capacidade devastadoras dos insetos.

Os gafanhotos saíram do Paraguai e atualmente estão na Argentina, mas avançam pela fronteira do Brasil com o Uruguai.

Os especialistas projetam a existência de milhões de insetos que podem dizimar uma lavoura em 24 horas. No Brasil, produtores dos estados do sul temem por prejuízos.

Assista ao vídeo a seguir divulgado pela SENASA (Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar) da Argentina.