A nuvem de gafanhotos que está se deslocando pela América do Sul, com possibilidade de chegar ao Brasil, tem tirado o sono de agricultores do continente.

Na quinta-feira (25), a nuvem de insetos estava a 130 km da fronteira Oeste do Rio Grande do Sul com o Uruguai, após se desviar devido a questões climáticas.

A previsão de chuva e temperaturas mais baixas se confirmou no Rio Grande do Sul, com precipitações em Barra do Quaraí e Uruguaiana durante a madrugada de quinta-feira (25), e a tendência é de que isso ajude a afastar do Brasil a nuvem de gafanhotos que avança perto da fronteira com a Argentina.

“A perspectiva é de temperaturas muito baixas, até com previsão de geada no sábado. Então, se os gafanhotos não gostam de baixas temperaturas, isso é positivo”, afirma Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, em entrevista ao Globo Rural.