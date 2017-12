Na segunda-feira (11) a formação de uma rara nuvem no céu de Lagoa da Prata chamou a atenção de moradores.

Com aspecto ondulado, a nuvem conhecida como “asperitas” chamou a atenção dos moradores. O fenômeno é muito raro e só foi oficialmente reconhecido e catalogado pela Organização Meteorológica Mundial (WMO, na sigla em inglês) em março deste ano. Confira o atlas aqui.

A nuvem asperita, cientificamente conhecida como stratocumulus stratiformis opacus asperitas é descrita pelo Atlas Internacional das Nuvens como “ondas localizadas na base da nuvem”. Asperitas vem da palavra latina “aspereza”.

Em 2006, a Sociedade de Apreciação de Nuvens, um grupo de entusiastas do Reino Unido, recebeu as primeiras imagens. Alguns anos depois, eles fizeram a proposta que a nuvem fosse incluída no atlas. Adicionar um novo tipo de nuvem é raro. A Organização Meteorológica Mundial não havia atualizado o atlas em 30 anos, até este ano. “É um exemplo clássico da ciência do cidadão, no qual as observações do público em geral, possibilitadas pela tecnologia dos smartphones e da Internet, influenciaram o desenvolvimento deste sistema de classificação”, explica o autor britânico, Gavin Pretor-Pinney, à CNN.

Juntamente com a asperitas, algumas outras classificações foram adicionados à nova edição. Alguns deles são “volutus”, uma nuvem de rolos, “contrail”, uma fuga de vapor que às vezes é produzida por aviões e fenômenos mais comuns como arco-íris, halos e hailstones, de acordo com o prefácio do atlas.

