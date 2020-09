O número de incêndios florestais aumenta consideravelmente nos meses de agosto e setembro, quando o Centro-Oeste Mineiro passa pela fase mais crítica do período de estiagem. É nesse período que o 10° Batalhão de Bombeiros Militar se mobiliza em vários atendimentos.

As ações de prevenção aos incêndios florestais começaram ainda no primeiro semestre de 2020 através de campanhas de conscientização sobre o risco de provocar queimadas em matas, florestas e lotes vagos.

O trabalho do Corpo de Bombeiros busca instruir a população sobre o fogo em vegetação e os incêndios florestais, alertando a população através de outdoors colocados em pontos estratégicos na cidade de Divinópolis e através de suas redes sociais com a circulação de informações sobre a prevenção e o combate a incêndio.

O 10° BBM destaca ainda que muitas queimadas são realizadas para fazer a limpeza de terrenos e renovação de pasto, sem atentar para a segurança da área queimada ou controle que evite a propagação do fogo.

Para acompanhar as ações da campanha de prevenção em incêndios florestais, o cidadão pode acessar as redes sociais do 10º BBM no Facebook, ou no Instagram por meio da conta @bombeirosdivinopolis.

Cumpre salientar que o 10° Batalhão de Bombeiros Militar foi a Unidade Operacional que mais atendeu incêndio em vegetação no ano de 2019.

Divulgação Corpo de Bombeiros