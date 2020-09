O Brasil apresenta queda na média móvel de mortes por covid-19 há duas semanas, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Ministério da Saúde. Na semana epidemiológica 35 (de 23 a 29 de agosto) a queda foi de 12% em relação a semana anterior: passou de 1003 para 887. Já na semana 36 (de 30 de agosto a 5 de setembro) a média caiu 8,2% – de 887 para 820.

Por outro lado. a média móvel de casos se mostrou instável nesse mesmo período: diminuiu 1% na semana 35 (de 37.895 para 37.684) e aumentou 4,7% na semana 36 (37.684 para 39.550).

A queda no número de mortes vem após o Brasil passar três meses em uma estabilidade – chamada platô – com média de 1000 óbitos por dia, lembra o infectologista Carlos Fortaleza, professor do Departamento de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp). De acordo com ele, os dados indcam uma melhora no cenário atual da pandemia, mas ela é frágil e pode mudar a qualquer momento.

“Nós [especialistas] achamos que a situação está de fato progredindo. Mas essa melhora está muito lenta, ao contrário do que foi visto em outros países ou mesmo Estados, como Pará e a cidade de Manaus”, analisa. “Temos que entender que é uma estabilidade com lenta tendência à queda”, resume.