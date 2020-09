Enfim chegou a notícia que os dirigentes políticos temiam: as vacinas nem sempre atendem o calendário das eleições e a Ciência Médica, que não é exata, segue soberana e consciente do rigor de seus protocolos.



Apesar de vivermos uma pandemia e o mundo clamar pela imunização contra o Coronavírus sempre se soube que as vacinas não obedecem um calendário imutável. Em todas as suas fases pode haver surpresas, o que ocorre com muita frequência. E foi assim com a aclamada promissora vacina de Oxford, que ontem anunciou a interrupção dos testes em função do efeito colateral que surgiu em um dos voluntários, e também poderá ser com as demais vacinas que estão em desenvolvimento.



A fase 3 das vacinas, quando ela é inicialmente testada em um pequeno grupo e depois sobre uma amostragem maior, sempre revela surpresas. Isso faz parte da rotina dos estudos e nunca é evidenciado, mas neste momento em que estamos sob os holofotes da Covid-19 parece termos sofrido uma derrota. Não necessariamente.



A notícia pode até ser encarada com entusiasmo, pois nos permite ter certeza de que os critérios científicos não estão sendo atropelados pela imposição do Coronavírus e pela exigência do trunfo político.