Da Redação

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS-II) em parceria com a Unidade Básica de Saúde – Diego Souto realizou nessa semana, uma palestra sobre Câncer de Próstata, ministrada pelo médico especialista em Urologia Dr. Edesio Chaves Mota.

Parte da campanha Novembro Azul, que atua na prevenção do Câncer de Próstata, o evento teve por objetivo orientar os participantes sobre prevenção, sintomas e o tratamento contra a doença. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, por isso a importância em se trabalhar com a população sobre prevenção.