O jogo de abertura da Copa do Mundo de futebol feminino será às 21 horas aqui, 16 horas no Brasil. França e Coréia do Sul fazem a partida inaugural.

Depois de 12 horas de ótimo voo da Air France, desembarquei no reformado, belo e gigante aeroporto Charles de Gaulle. Uma fila de imigração quase do tamanho do próprio aeroporto e mais 1h20 até a chegar à estação do RER o trem/metrô, que nos deixa na Estação Chatelet, no centro da capital francesa.

Estar em cidades como Paris dá uma certa frustração em quem é brasileiro e vive no Brasil. Com a quantidade de volume de impostos que pagamos, poderíamos ter todas as facilidades e comodidades que os habitantes aqui têm.