O ser humano é movido pelas emoções e cada meio influencia de uma forma diferente a uma mesma pessoa, sendo assim quando uma pessoa está jogando uma partida de futebol, se exercitando na academia ou até mesmo jogando online por exemplo, durante o tempo que ela está jogando, ela libera hormônios benéficos a sua saúde.

Pode parecer incrível a relação dos vídeos jogos ou jogos de cartas com os estímulos neurológicos, por exemplo, a dopamina liberada quando o jogador está sendo desafiado a raciocinar rapidamente e a responder com precisão a uma jogada inesperada, é um exemplo.

Desde já, se você deseja testar o seu raciocínio lógico e a sua habilidade de tomada de decisão enquanto tenta vencer os teus oponentes numa partida de jogos de cartas, esteja atento às cartas que você recebeu e as cartas que estão no jogo.

O universo dos cassinos é conhecido pelos jogos de baralho e suas clássicas partidas realizadas em salões luxuosos e famosos como o do Red Rock Cassino em Las Vegas.

Além disso, os melhores cassinos possuem jogos de cartas como: Poker, jogo 21, paciência, Bacará, Texas hold´em, entre outros.

Jogo 21

O jogo 21 ou blackjack é um dos jogos de cartas mais emocionantes, no qual o seu objetivo é vencer ao dealer.

Sendo assim o crupiê ou dealer é o responsável por dirigir a partida, todos os jogadores recebem 2 cartas viradas para cima, ao longo do jogo você pode solicitar novas cartas ao dealer.

Para vencer o jogo, você deve fazer mais pontos que o dealer, mas sem superar a marca dos 21 pontos, você pode dobrar o valor das apostas se a soma das suas cartas iniciais é de 9, 10 ou 11.

O número de baralhos utilizados neste jogo é de 6 baralhos com 52 cartas, a cada nova mão as cartas são embaralhadas.

Caso as tuas primeiras cartas sejam iguais, você pode dividir o jogo e fazer uma aposta igual a aposta inicial.

Valores das cartas

As cartas com números têm o mesmo valor que estão representados nelas, deste modo as cartas com figuras Valete, Rainha, Rei valem 10, já as cartas Às valem 1 e 11 e as restantes conservam o seu valor.

O Blackjack acontece quando as duas primeiras cartas são um 10 ou qualquer figura juntamente do Às.

Jogadas do jogo 21 online

Você já conhece o valor das cartas e as regras do jogo, agora só precisa aprender quais são as jogadas permitidas no jogo e assim poderá desfrutar de uma partida divertida, desafiante e competitiva.

A qualquer momento do jogo online, você pode parar(stand): quando não deseja receber mais nenhuma carta; além de poder pedir outra carta(hit): se quiser receber mais uma carta.

Você pode dobrar a aposta (double): se acha que precisa de uma carta adicional poderá dobrar sua aposta e receber apenas uma carta, por último o jogador tem a opção de se render caso esteja nas últimas duas cartas.