Nessa quarta-feira (5), moradores do Bela Vista se depararam com uma visita inusitada pelas ruas do bairro: a passagem de um carro de boi.

Um morador do bairro teve a ideia de fazer o registro no momento em que um carro de boi trafegava perto de uma motocicleta Honda Biz, estacionada na rua Ísis maria Pereira.

Ele retratou, de forma bem-humorada, a comparação no uso de transportes de anos atrás com os dias atuais.

Fotos: divulgação

