Da Redação

O portal Últimas Notícias confirmou a informação de que o vereador pelo Solidariedade e atual presidente da Câmara de Formiga, Mauro César Alves de Souza, não será mais candidato ao cargo de prefeito do município nas eleições de novembro.

A decisão foi tomada no domingo (9), em conversa do vereador com o presidente do partido, padrinho político de Mauro e deputado federal Zé Silva. “Até então, a decisão com respeito à minha candidatura havia sido tomada pelas executivas estadual e federal do Solidariedade, porém, durante a conversa foi passado para minhas mãos o poder de escolher e, sendo sensato e tendo em vista a não repetição dos erros de 2012, optei por abrir mão da minha pré-candidatura e, mais uma vez, apoiar o prefeito Eugênio Vilela”, comentou Mauro, fazendo alusão à eleição do ex-prefeito Moacir Ribeiro, que, em disputa que contou com vários candidatos, acabou sendo eleito com menos de 28% dos votos e fazendo um governo de baixa aprovação popular.

“Assim que for oficializada a candidatura de Eugênio, do partido Democratas, o Solidariedade estará lá para unir forças com ele, repetindo a nível municipal a aliança entre os dois partidos que já existe a nível federal e estadual, onde se cogita, inclusive, a união do senador Rodrigo Pacheco/DEM e de Zé Silva para a disputa ao governo de Minas”, acrescentou o vereador.