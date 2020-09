Não temos mar, não temos praia, mas esbanjamos túneis. E no final deles, muita luz de um grande farol, a Federação das Indústrias de Minas Gerais. No comando deste porto seguro, está Flávio Roscoe, presidente da Fiemg. E Roscoe não é apenas um otimista incansável, ele vem com dados, em forma de “V”. “V” de Vitória. Vitória contra o vírus, a pandemia, o confinamento e as crises. Não tem mágica, milagre ou alquimia, mas muito trabalho e, como Flavio Roscoe enfatizou várias vezes, a Senhora Tecnologia que, com belas ferramentas, enterrou o passado, semeia o presente, para colhermos os frutos já no fim deste 2020, prenúncio de belos 2021 e 2022.

Flávio, neste novo normal tem algo de realmente novo ou apenas uma crise piorada? A sociedade, de fato, está passando por uma transformação. Tínhamos um processo a caminho e isso foi antecipado em alguns anos, com a pandemia. A tecnologia vai permear muito mais nossas atividades e nossas vidas. Acredito que este será o grande legado da pandemia.

Existe uma nova Fiemg? Com certeza. Vamos aprimorar os avanços tecnológicos no nosso cotidiano. E também novas técnica e ferramentas de trabalho serão incorporadas na Fiemg. Além disso, todo o espírito de solidariedade, presente na Fiemg e nas indústrias, continuará no futuro próximo.

E um novo Flávio, existe? Todos nós, indivíduos, olhamos para nossas vidas com uma outra perspectiva, após a pandemia. Então, sim, estamos sempre mudando. É um processo da vida, só não muda quem já morreu. O novo Flávio existe e nasce a cada dia.