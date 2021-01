Quando se falam do poder das nações, o conceito muda de acordo com os interesses que um povo coletiviza, como o poder bélico, econômico, território e população. É claro que tudo começa pelo econômico e utilizamos o Produto Interno Bruto (PIB) para estabelecer uma lista ordenada e medimos a importância de cada país pela posição que ocupa em relação aos demais.

Considerando somente os países, o Banco Mundial listou, com informações de 2019, em primeiro, os Estados Unidos da América com 21,4 trilhões (cada tri é 1 seguido de 12 zeros), China com14,3 tri, Japão com 5 tri, Alemanha com 3,8, Índia com 2,9, Reino Unido com 2,8, França com 2,7, Itália com 2 e o Brasil com 1,8 trilhões, Canadá com 1,7 e Rússia com quase 1,7.

Não precisa pensar muito para ver que esses valores brutos não significam muito, é preciso considerar a população que produziu esse PIB, por isso o PIB per capita é tão importante quanto. O mesmo Banco mundial mostra com dados de 2018: Mônaco com 185,7 mil dólares per capita, Liechtenstein com 173,3, seguidos por Luxemburgo, Macau, Suíça, Irlanda, Noruega, Islândia, que são países modestos e sem importância econômica ou militar nenhuma. Os EUA estão na 8ª. posição com US$ 65.281, Canadá, 19ª., RU, 23ª., a Rússia está em 63ª. com US$ 11.585, a China está em 68ª. com US$ 10.262, o Brasil, 77ª. com US$ 8.717.

Assim, parece-me mais razoável considerar o poderio econômico pelo PIB e pelo PIB per capita. Dessa forma, vê-se que os EUA continuarão a dominar o mundo em investimentos bélicos, Ciência e Tecnologia, conquista espacial, Vê-se também que a Rússia gasta muito além do que pode em Defesa e Espaço, parece que seus governantes não aprenderam nada com a quebra econômica e política da URSS.