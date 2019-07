Mais de 1,5 milhão de pessoas já confirmaram presença em um evento no Facebook que pretende fazer uma suposta “invasão” da ultrassecreta Área 51, uma zona militar americana localizada em Nevada, nos EUA, na qual, segundo teorias da conspiração, as Forças Armadas dos Estados Unidos armazenariam provas de vida extraterrestre.

“Todos nos encontraremos na atração turística Área 51 Alien Center e coordenaremos nossa entrada. Se fizermos a corrida do Naruto, podemos nos mover mais rápido que as balas. Eles não podem parar todos nós”, diz a descrição do evento, que tem mais de 900 mil pessoas interessadas.

Segundo a AFP, a ação foi convocada pelos usuários @smyleekun e @shitpostinginshambles, e a iniciativa de invadir , além de reunir surpreendente apoio popular, gerou uma enxurrada de memes, com imagens de “homenzinhos verdes” e diversos símbolos da cultura “freak”, como o personagem Sheldon Cooper, da série The Big Bang Theory.

Governo dos EUA respondeu à piada



Em post no evento, um dos organizadores emitiu um comunicado alertando que a invasão marcada para 20 de setembro se trata de uma grande piada. “Olá, governo dos Estados Unidos, isso é uma piada, eu realmente não pretendo avançar com este plano”, escreveu Jackson Barnes.

Ao Washington Post, a porta-voz da Força Aérea norte-americana, Laura McAndrews, afirmou que as autoridades já estão cientes do evento e também estão preparadas para reagir à potencial invasão. “Nós desencorajamos qualquer um de tentar entrar na área onde treinamos as forças armadas americanas. A Força Aérea dos EUA sempre está pronta para proteger os EUA e seus ativos”, afirmou.

O que é a Área 51

Claro que o evento é uma piada, mas ele existe por um motivo: ainda não está muito claro o que ocorre no local de 12.950 quilômetros quadrados em meio ao deserto. A base existe desde 1955 e foi usada pela primeira vez pelo governo dos EUA para testar o avião espião U2 por causa de sua localização remota.

A existência dessa instalação só foi confirmada pela CIA em 2013, o que fez com que aumentasse a aura de mistério acerca do espaço.

Mas, até hoje, o governo norte-americano não confirma nem nega as teorias sobre o local, o que aumenta o número de conspirações. Entre as hipóteses está a de que os alienígenas e Objetos Voadores Não-Identificados (OVNIS) encontrados aqui na Terra seriam levados para a base a fim de serem estudados. Além disso, novas espaçonaves secretas seriam testadas por lá.

Um dos responsáveis pela disseminação da ideia de que aliens vivem na base é o físico Bob Lazar que, em 1989, afirmou à imprensa que havia trabalhado na Área 51 e que no local cientistas faziam engenharia reversa em discos voadores. O caso ficou famoso e já virou tema de um documentário da Netflix, Bob Lazar: Área 51 e Discos Voadores.

A alta proteção envolvida também serve para aumentar os rumores, já que o local é cercado de arames farpados e com placas avisando que os seguranças têm permissão para usar força letal contra invasores.

Todo esse mistério deixa as pessoas mais interessadas em ver de perto o que há lá dentro. Inclusive, um site de turismo vende excursões diárias por US$205 (cerca de R$ 750) para conhecer a região da Área 51.

As teorias da conspiração envolvendo Área 51 são frequentemente citadas em produtos da cultura pop, como nas séries de TV Arquivo X, The O.C., The Big Bang Theory, e também no filme Independence Day.

