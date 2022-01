A iluminação é um dos aspectos mais importantes de uma boa fotografia. Imagine isto: está a tirar uma fotografia de uma paisagem pitoresca a meio de um dia brilhante. Infelizmente, a fotografia não está a dar resultados porque os raios solares ocupam uma parte considerável da fotografia; é difícil ver qualquer coisa devido à sobre-saturação e contraste reduzido. A isto chama-se “flare sun flare” na fotografia.





No entanto, a erupção da lente solar nem sempre é uma coisa má. Em alguns casos, a erupção de luz (que resulta de mais fontes de luz do que apenas o sol) é uma escolha artística que pode acrescentar uma qualidade quase divina às suas fotografias, ou uma qualidade de sonho no caso de luzes de néon noturnas. No entanto, se estiver a procurar eliminá-la da sua fotografia, há medidas concretas que pode tomar para evitar que a mesma se sobreponha à sua fotografia.





Neste artigo, mostrar-lhe-emos como criar um foguete de lentes para fins estéticos, bem como como evitar o foguete de lentes se não quiser que ele tome conta das suas imagens.



Continue a ler para saber mais.



O que é o foguete da lente?

O flare da lente ocorre quando uma luz brilhante atinge a lente da máquina fotográfica e atinge o sensor, deixando listras de luz sob a forma de um anel, raios, ou explosões de estrelas. Pode desfocar uma imagem, dificultando a visão do sujeito, ou melhorá-la em

geral.





Se ainda não tiver a certeza absoluta do aspecto do flare da lente na fotografia, veja alguns exemplos de flare da lente. Familiarizar-se com o efeito irá ajudá-lo a decidir se a luz de sinalização é ou não uma boa adição à sua fotografia.





Alguns (mas não todos) dos fatores que contribuem para o efeito da luz da lente são:



– Abertura – a abertura de uma lente por onde passa a luz;



– Distância focal – a distância entre o sensor da câmara e o centro óptico que lhe indica o ângulo potencial e a ampliação da sua fotografia;



– Desenho da lente – como a lente é estruturada e o seu tipo geral;



– Poeira – resíduos ou sujidade que podem sujar a sua lente.



Como criar o foguete da lente



Capturar eficazmente o flare da lente não é tão complicado como se possa pensar, mas é preciso aderir a algumas diretrizes para criar o efeito certo na sua fotografia.





Enfrentar a fonte de luz





Pode parecer bastante óbvio, mas é necessário filmar diretamente para a fonte de luz para criar um efeito de chama na sua fotografia. Por exemplo, o sol é a fonte mais popular de luz da lente na fotografia.





Quando fotografado de frente, o sol produzirá uma luz solar, com os raios de luz a dissipar-se pelo campo de visão.

Uma vez que o sol é muito brilhante e pode danificar o olho nu, basta olhar para o sol através da lente da sua máquina fotográfica. Depois, quando a luz da lente filtrar através da câmara, será menos avassaladora para a sua visão.





Escolha a lente, o equipamento, e os ajustes adequados.

Nem todas as lentes estão otimizadas para disparar um foguete de sinalização luminoso.



Das opções disponíveis, uma lente de zoom é a melhor para uma fotografia de foguete de luz porque está a trabalhar com uma superfície mais ampla para a luz saltar. Além disso, muitos equipamentos de câmara mais recentes têm um revestimento anti-reflexo e características que filtram os clarões das lentes.





Além disso, remova o capot da lente, que atua como um escudo para a lente da sua câmara, uma vez que estes são feitos para evitar a queima da lente. Certifique-se de que não utiliza estas formas de equipamento, ou será contraproducente ao tentar criar um disparo de luz da lente.





Pode também querer ajustar as definições de abertura para a menor opção possível. Isto deixará entrar um mínimo de luz, e poderá aumentar gradualmente a abertura para ver como afeta o disparo e a intensidade da luz da lente.





Experimente em alturas diferentes

Quando se discute o efeito de luz, as pessoas falam muito sobre o sol, mas pode fazer disparos noturnos para incorporar a luz das lentes nos seus disparos. Além disso, a luz artificial, como faróis de automóveis, sinais luminosos e neon, pode criar um efeito nebuloso marcante.

Se confiar na luz solar de lentes, dê prioridade aos disparos na “hora dourada”. A hora dourada é o tempo de transição entre o dia e a noite durante o nascer ou pôr-do-sol.



Nestas alturas, o sol cria um brilho vibrante e pode estar no ângulo perfeito para atingir diretamente a sua lente.





Como evitar o brilho da lente

Agora que já examinamos como criar o efeito de chama da lente numa fotografia, vejamos formas de evitar a chama da lente numa imagem. Se não gostar da aparência do flare da lente ou pensar que está a dominar as suas imagens, tente estes três passos.







Use a lente e o equipamento certos



Lembra-se de como dissemos que uma lente zoom era perfeita para criar uma luz de sinalização num disparo? Pode-se inferir que uma lente de primeira qualidade é a melhor opção para evitar um foguete de luz. São menos suscetíveis à queima de luz da lente, uma vez que reduzem a quantidade de luz deixada na câmara.





Uma lente com capuz bloqueia o foco de luz e ajuda a evitar a dispersão da luz no seu disparo, pelo que deve ter a certeza de usar uma ao disparar. Por último, é essencial manter a sua lente limpa, porque as manchas levarão a uma luz solar na sua fotografia.





Bloquear a fonte de luz e ajustar o ângulo da câmara.



Fotografar com o sol atrás de si para que ilumine a cena por detrás da câmara. Se estiver de frente para o sol ou outra fonte de luz, precisa de o bloquear total ou parcialmente, reposicionando-se para situar a luz por detrás de um objeto. Se a luz estiver mesmo fora do enquadramento, pode usar a mão ou outro item para a cobrir.





Disparar em momentos estratégicos

Mencionamos a hora dourada para a criação do foguete da lente, mas também pode ser um momento oportuno para evitar o foguete da lente. Uma vez que a luz do sol é menos intensa e não se eleva tanto, a luz do sol da lente não se sobrepõe à fotografia. Até cria um brilho suave que banhará a sua imagem com calor ou frescura, dependendo da hora do dia.



No entanto, como o sol está em movimento e a luz está a mudar rapidamente na hora dourada, poderá ter de ajustar frequentemente as definições e a posição da sua máquina fotográfica. Fotografar na hora dourada pode também ajudá-lo a obter um belo efeito de silhueta na sua fotografia.





Volte-se para a tecnologia





O método dos fachos de lentes de photoshop funciona nos dois sentidos. Pode-se muito facilmente adicionar ou remover o clarão da lente numa imagem, dependendo do efeito desejado. É possível tirar os clarões de lentes de uma imagem usando a ferramenta de carimbo de clone (cobrir o clarão de luz com o que está por trás). Para adicionar o sinalizador de lentes, pode encontrar muitas imagens de sinalizadores de lentes transparentes online, e sobrepô-las com a sua imagem.





Conclusão

Agora que ganhou uma maior familiaridade com o que é o flare das lentes, cabe-lhe a si decidir se funciona a favor ou contra si como fotógrafo. O foguete da lente pode dar às suas fotografias uma sensação única e quase etérea, mas também pode sobrepor-se à sua fotografia. Seja como for, sabe agora como o pode conseguir ou evitar. Tem de ser estratégico em relação ao seu equipamento, ângulos e direção, independentemente do percurso que seguir.





Invista na lente apropriada e em qualquer outro equipamento para tornar as coisas mais fáceis. Se achar que é um desafio disparar um foguete de luz, é possível adicionar ou reduzir o foguete de luz com o photoshop, mas será necessária alguma familiaridade e prática quando se trata de utilizar o programa.





Finalmente, compile as suas melhores fotos usando o sinalizador de lentes e coloque-as sobre faixas de áudio em stock para criar um fantástico slideshow.