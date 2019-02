O curso de Direito do Centro Universitário de Formiga-MG recebeu, na quarta-feira, (30), o Selo de Qualidade OAB Recomenda. A entrega do prêmio ocorreu na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília (DF). O Reitor do Unifor-MG, professor. Marco Antonio de Sousa Leão e o Coordenador do Curso de Direito Prof. Dr. Fábio Antunes Gonçalves representaram a Instituição.

O Selo de Qualidade reafirma a qualidade do curso, que tem salas de aula bem dimensionadas, espaços multimeios, Laboratórios de Informática e Biblioteca com livros em quantidade e qualidade. Os professores possuem amplas experiências prática e didática. Têm sabedoria para lecionar os conteúdos teóricos e supervisionar os acadêmicos em visitas técnicas. O aluno de Direito tem contato com matérias de formação geral (Filosofia, Sociologia, Sociologia Jurídica e História do Direito) e com disciplinas de conteúdo técnico (Direito Constitucional, Civil, Penal, Administrativo, Trabalho, Empresarial e Processual).

A graduação também conta com a Revista do Curso de Direito e publicações com a participação dos professores e discentes. Seus eventos proporcionam à comunidade acadêmica e regional debates e a atualização sobre temas atuais e pertinentes à área jurídica. Nesse sentido, o curso sempre convida profissionais renomados e conta com parceiros que engrandecem o nome da Instituição e agregam para a qualidade das atividades. Para viabilizar a prática dos acadêmicos, o Centro Universitário possui parcerias e convênios para a realização de estágios. A partir do sétimo período, o discente inicia, no Núcleo de Práticas Jurídicas do Unifor-MG, atividades de advocacia.