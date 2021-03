O lançamento do Amazônia-1 trouxe-me à memória a incrível saga para se ter esse satélite, especialmente os empecilhos da Justiça Brasileira e da busca de financiamento para terminar o satélite.

A Missão Espacial Completa Brasileira previa a Base Espacial de Alcântara, o foguete lançador e os satélites de coleta de dados e sensoriamento remoto. Em meados dos anos 1990, foi concebido o Satélite de Sensoriamento Remoto, sendo licitado em 1997, mas travado pela Justiça. Nenhuma surpresa, né?

No final de 2000, a gerência composta por Carlos Eduardo Santana, Jânio Kono e Marcos Quintino da Silva (os maiores especialistas que o Brasil teve) montaram uma nova equipe com novos integrantes como Roberto Lopes, Sebastião Varotto e eu, pessoas essenciais -os dois primeiros-. E, também, conceberam uma nova e mais moderna versão do SSR-1, Satélite de Sensoriamento Remoto. Havia algumas necessidades básicas, como usar câmaras grandes e evitar um fracasso certeiro.

O resultado inicial do projeto produzido pela equipe agradou tanto que, em setembro de 2001, ganhou novo status: Plataforma Multi Missão e com carga útil da primeira missão para observar a Amazônia. Em dezembro, somente metade do satélite foi licitado com sucesso, o medo da disputa judicial fez a gerência optar por cancelar a compra do sistema de controle de três eixos e de computação.