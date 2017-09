Sim, os brasileiros vão poder ver o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama de perto, mas só quem teve dinheiro suficiente para pagar ingressos que custam de R$5 mil a R$7,5 mil. O líder mundial realizará uma palestra no dia 5 do próximo mês, de 8h30 a 12h30, em São Paulo. Ele é a grande estrela do Fórum Cidadão Global, evento promovido pelo jornal Valor Econômico e o Banco Santander.

Mesmo com o preço alto, os ingressos disponibilizados foram esgotados.

A palestra, anunciada com o nome “Mudar o mundo, sim você pode”, será no Teatro do banco. Os ingressos com desconto de 30% para clientes do banco foram os primeiros a ser esgotados.

Os preços variaram de acordo com o setor. Plateia VIP custou R$7,5 mil, plateias superiores R$6 mil e o balcão custou R$5 mil.

Obama foi eleito presidente da República em 4 de novembro de 2008 com a maior votação da história do país. À época, seu slogan era “Yes, we can” e a campanha teve grande força nas redes sociais.