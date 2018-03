Um grupo de cientistas norte-americanos publicou na revista especializada “PLOS Biology”, artigo indicando que a obesidade afeta a percepção de gosto dos alimentos e estimula a busca por comidas mais calóricas.

O estudo conduzido com ratos obesos constatou que eles possuem 25% menos papilas gustativas do que os roedores no peso ideal. O aumento de peso reduz a sensibilidade ao gosto da comida, efeito que era revertido quando perdiam peso. As papilas gustativas humanas funcionam de maneira muito semelhante.

Na prática, os pesquisadores norte-americanos explicam que, para alguém obeso, comidas saudáveis que são naturalmente suaves no paladar, como alface, brócolis ou cenoura, podem não ter gosto algum – o que aumenta a tentação por alimentos mais calóricos.

Outros estudos já apontavam para essa direção. Medindo atividades cerebrais, pesquisadores descobriram que pessoas com maior índice de massa corporal tinham menos prazer com gostos agradáveis e precisavam comer mais para obter o mesmo efeito de dopamina.

Antes disso, já se sabia que pessoas com menos sensibilidade aos sabores tendem a procurar alimentos mais doces e gordurosos.

