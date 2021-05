A Prefeitura de Campo Belo, por meio do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, confirmou mais um óbito por Coronavírus nesse domingo (2). No município, 116 pessoas já perderam a vida para a doença.

O óbito que ocorreu no sábado (1), é de uma mulher de 65 anos que não possuia histórico de doenças. Ela estava internada na Clínica Médica da Santa Casa.

A Administração Municipal, em comunicado, se solidarizou com a família e os amigos enlutados e ressaltou a importância do uso da máscara, da necessidade do distanciamento social, além das medidas de higiene pessoal.