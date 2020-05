A Secretaria de Saúde divulgou no início da noite desta sexta-feira (8), que o teste em um idoso de 93 anos deu negativo para a Covid-19. Ele faleceu por síndrome gripal.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Humano (responsável por remoção e sepultamentos na rede municipal), o caso foi investigado como suspeito e por isso foram seguidos todos os protocolos do Ministério da Saúde para remoção e sepultamento do corpo. Medida adotada também no outro óbito ainda investigado.

No fim da tarde desta sexta-feira (8) o secretário municipal de saúde, Leandro Pimentel, o secretário municipal de desenvolvimento humano, Rui Palomo e o supervisor do Serviço Municipal de Luto, Welerson de Andrade se reuniram com representantes das funerárias da cidade.

Ficou decidido que em Formiga, serão adotadas medidas ainda mais rígidas que as indicadas pelo Ministério da Saúde.