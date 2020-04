A Prefeitura de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, confirmou, na noite dessa sexta-feira (10), as primeiras duas mortes decorrentes da Covid-19 na cidade. Trata-se de um casal de idosos com doenças preexistentes. Em função disso, o número de óbitos no Estado deve chegar a 20 neste sábado (11).

De acordo com comunicado da administração municipal, os exames que confirmaram a morte foram feitos pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte, e entregues na última noite.

As vítimas são um homem de 62 anos e uma mulher de 68. Ambos tinham comorbidades, ou seja, outras doenças anteriores à Covid-19. As enfermidades não foram divulgadas.

Valadares, distante 319 km da capital mineira, também confirmou, nessa sexta, o quarto caso de coronavírus no município. O paciente é um homem de 53 anos.