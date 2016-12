No início deste mês, foi realizada a obra de arborização no entorno do calçadão de acesso a Córrego Fundo de Baixo, na avenida José Afrânio Rodrigues, desde o trevo até a Unidade de Atenção Primária de Saúde (UAPS) “Cristino Antônio de Faria”.

Segundo informações do responsável pelo departamento de Agricultura, Neurimar José Pinto, a ação foi realizada a partir de uma parceria entre o departamento, a secretaria de Obras e a unidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) no município, e teve como objetivo atender a solicitações dos moradores da região. “As árvores, daqui a um tempo, fornecerão sombra para quem transita no local, além de deixar o local mais bonito”, comentou.

Para isso, elaborou-se um projeto abrangendo toda a extensão do calçadão, de ambos os lados. De acordo com o técnico da Emater, Marcos Roberto de Souza, primeiro foram escolhidas as espécies. “Para o local foram escolhidas mudas de árvores ornamentais de pequeno porte, que levarão um aspecto de beleza pelas flores, bem como preservando a rede de iluminação pública de possíveis acidentes com árvores muito altas”, explicou.

As espécies selecionadas para o local foram resedá e ipê mirim ou ipê de jardim. A Emater conseguiu 60 mudas, metade de cada espécie e a Prefeitura executou o preparo e o plantio das mudas.

“Esperamos que, com essa ação, possamos melhorar ainda mais o ambiente para os que praticam exercícios físicos, e também todos os que transitam pelo local, além de deixar mais bonito o trecho de acesso a nossa cidade”, disse Neurimar.