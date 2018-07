A obra de revitalização do Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular) está na fase final.

Os serviços foram iniciados no dia 5 de setembro do ano passado e estão sendo feitos pela empresa MChaves Construtora Ltda., contratada por meio de licitação. O prefeito Eugênio Vilela esteve no local por várias vezes para vistoriar o andamento dos trabalhos.

Para finalizar o novo parque, falta concluir a parte hidráulica, o piso e o gramado. Ainda não há uma data definida para inauguração, mas, segundo a administração, ela deve ocorrer em breve.