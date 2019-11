Teve início nesta quarta-feira (6), a obra de revitalização do Mirante do Cristo Redentor.

O monumento histórico, que proporciona visão panorâmica privilegiada da Cidade das Areias Brancas, será totalmente reformado e o livre acesso será devolvido aos munícipes e visitantes.

O projeto de revitalização foi elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Trânsito e aprovado por unanimidade pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico (Compac). O prefeito Eugênio Vilela acompanhou na tarde desta quarta-feira (6) o início dos trabalhos. O secretário de Obras e Trânsito, Fábio de Castro Rezende, servidores da pasta e representantes da empresa responsável pelas atividades também estiveram na localidade.

O Mirante

Documentos históricos apontam que o terreno no qual foi construído o Mirante do Cristo tenha sido doado pelo formiguense Rubens Garcia e seus familiares, durante a gestão do então prefeito Luís Rodrigues Belo Primo (1963 – 1967).

Há informações de que o material usado tenha sido adquirido por meio de campanhas promovidas por Francisco Teixeira Neto e de que a iluminação tenha sido custeada pela administração municipal.

As mãos e o rosto da estátua do Cristo Redentor colocada no alto do morro foram esculpidos por Geralda Cândida e mede 13 metros, sendo considerada uma das maiores do país. A festa de inauguração do mirante foi realizada no dia 6 de junho de 1971.