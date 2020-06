A reforma do telhado da Santa Casa de Caridade de Formiga, iniciada em dezembro de 2019, está quase finalizada.

Durante anos, quando chegava o período chuvoso, várias vezes foi noticiado e presenciado por colaboradores, pacientes e acompanhantes as constantes infiltrações e goteiras em setores e áreas críticas do hospital, como no Centro Cirúrgico, Enfermarias e até dentro das UTI´s Adulto e Neonatal.

De acordo com nota do hospital: “a reforma só pode ser realizada com a verba no valor de R$200 mil, indicado pelo Deputado Federal Pinheirinho. Era visível a necessidade de reformar o telhado da entidade, o que só foi possível com esta emenda, que possibilitou a administração sanar um dos maiores problemas enfrentados”.

A obra iniciada em dezembro de 2019 foi suspensa, em vários momentos, em função de períodos de chuvas, além de algumas dificuldades para a execução do projeto, que a empresa Sebastião Antônio Teixeira ME está concluindo.