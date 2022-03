As obras de derrocamento do “pedral” devem ter início até o fim deste semestre. A afirmativa é do secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, durante reunião na manhã desta quarta-feira (16), que contou com a presença de representantes das mídias sociais que lutam em prol da defesa da manutenção de quotas mínimas para os lagos de Furnas e Peixoto.

Munidos de vasta documentação e de dados que comprovam de acordo com o que ocorreu nos últimos 10 anos, que o lago de Furnas pode ser operado entre as cotas 762 – mínima e 768 – máxima, atendendo a demanda de energia e a do próprio canal do Tietê, sem prejudicar o direito do multiuso das águas para os demais usuários – em especial dos municípios lindeiros que delas dependem de forma econômica-social-financeira e ambiental, o diretor ao final da reunião, que contou também com a presença de dirigentes de órgãos ligados ao setor elétrico, inclusive das agências reguladoras, perguntado pelo diretor presidente do Unelagos – Thadeu Alencar, disse que para a execução da obra de derrocamento e funcionamento da Hidrovia, não vê problema algum na manutenção da 762 como cota mínima. E completou: “a viabilidade de adoção disto, então, cabe ao setor elétrico decidir”.

A Unelagos foi representada por presidente, Thadeu Alencar e pelo advogado Thiago Amaral e o grupo social “Todos Por Furnas e Peixoto”, contou com a presença de sua líder, Regiane Lucas Moreira.

Além destes, que foram conduzidos pelo deputado federal Domingos Sávio que conseguiu a marcar a audiência, estiveram o prefeito de Carmo do Rio Claro, Filipe Cardoso Carielo – vice-presidente da Alago e presidente AMEG. Todos juntos na apresentação dos argumentos que justificam a defesa do multiuso das águas, com o respeito à Constituição Federal e o previsto na Emenda Constitucional 106, em vigor na Constituição Mineira.