As obras de duplicação e interseção da MG-050 com a avenida JK, no perímetro urbano de Divinópolis, no km 122,9, foram totalmente liberadas ao tráfego nessa quinta-feira (23).

Neste trecho da rodovia, a capacidade de fluxo foi ampliada, reduzindo o tempo gasto no trajeto e contribuindo para organizar o fluxo urbano e rodoviário, tornando as viagens pela MG-050 mais seguras e confortáveis.

O investimento feito pela AB Nascentes das Gerais nesta obra é de cerca de R$ 24 milhões, e vai beneficiar cerca de 19 mil motoristas que passam pelo local diariamente. O empreendimento ainda contribuirá para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da região, com maior desenvoltura no escoamento da produção agrícola e industrial e no deslocamento da população da região.

A concessionária, à frente da administração do Sistema MG-050, já investiu mais de R$ 1,5 bilhão em obras de melhorias e ampliação de capacidade no Sistema MG-050. No total foram 34 quilômetros de duplicações; 36 quilômetros de correção de traçado; 92 quilômetros de terceiras faixas; 23 dispositivos de retorno e acesso; 23 viadutos, pontes e passagens inferiores de veículos; 21 passagens de pedestres e passarelas; e 51 quilômetros de novos acostamentos, além de obras de restauração do pavimento.