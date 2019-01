As obras de pavimentação asfáltica na avenida José de Oliveira foram iniciadas nesta quarta-feira (9). A via dá acesso aos bairros Cidade Nova, José Balbino Ribeiro e São Cristóvão, que também serão contemplados com asfalto.

A verba que viabilizará as obras foi destinada por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Jaime Martins (Pros), a pedido do vereador Sandrinho da Looping.

A Secretaria de Obras informou que, primeiro, serão tapados todos os buracos da avenida. Em seguida, será aplicada uma nova camada de asfalto (recapeamento) em toda a via. Haverá ainda a construção de calçadão e ciclovia.

O anúncio da emenda para a pavimentação do Cidade Nova foi feito por Sandrinho da Looping em julho de 2017, em uma reunião na Escola Angelita Gomes. Estavam presentes ainda o secretário de Obras da época, Flávio Passos; o prefeito Eugênio Vilela; moradores e lideranças dos bairros Cidade Nova e Balbino Ribeiro.

A empresa que está realizando as obras é a Construtora Inácio Neto LTDA – EPP. O valor total é de R$ 665.647,08.