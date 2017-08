As obras de recapeamento de ruas em Formiga estão a todo vapor. Nos últimos dias, estão sendo feitos serviços em quatro bairros da cidade: Souza e Silva, Del Rey, Nossa Senhora Aparecida (Água Vermelha) e Nossa Senhora de Lourdes. O prefeito Eugênio Vilela acompanha de perto os trabalhos.

Na sexta-feira passada (28), o recapeamento foi feito nas ruas Agostinho Teles de Castro e Nápoles, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Eugênio vistoriou o trabalho ao lado do secretário municipal de Obras, Flávio Passos. “ONossa Senhora de Lourdes foi identificado como um dos bairros em pior situação com relação a buracos nas ruas. Por isso, neste início de recapeamento, demos uma atenção especial a ele”, explicou o prefeito.

Nesta semana, o serviço foi feito em duas localidades: rua Marinho Lourenço Costa, bairro Souza e Silva, e rua Flauzino Vaz, no bairro Água Vermelha. “Estamos dando preferência aos locais com a situação mais delicada. Desde o ano passado, ainda durante a nossa campanha, já existia um clamor pelo recapeamento dessas vias. Com esse trabalho, os moradores dos bairros Souza e Silva e Água Vermelha terão mais tranquilidade para trafegar de carro pela região”, ressaltou Eugênio.

Na Rua dos Universitários, no bairro Del Rey, está sendo instalada a tubulação que será responsável pela captação de esgoto da via para, em seguida, ocorrer a pavimentação. Segundo o prefeito, o serviço está sendo bem feito pela empresa responsável e beneficiará muitas empresas sediadas na via.